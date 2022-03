Internautas pedem saída de Jade Picon após sister atender Big Fone; entenda

Após atender o Big Fone e ser emparedada na noite do último sábado (5), Jade Picon se tornou um dos assuntos mais comentados da web.

No Twitter, o nome da influenciadora ficou em primeiro lugar nas tendências do Brasil após internautas pedirem pela saída da sister. O termo “Fora Jade” alcançou mais de 200 mil publicações na rede social.

Com pouco mais de 86 mil menções, os fãs conseguiram colocar “Fica Jade” no top 3 dos assuntos do momentos, na tentava de defender a permanência da sister no reality show.

Confira alguns posicionamentos dos internautas:

