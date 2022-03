Intimidade é isso! Arthur depila nádegas de Pedro Scooby no BBB 22; assista

Aos que parece, os dois meses de confinamento no BBB 22 foram suficientes para que Arthur Aguar e Pedro Scooby plantassem uma intimidade gigantesca. É que o ator ajudou o surfista a depilar as nádegas.

As imagens viralizaram nas redes sociais nesta segunda-feira (21). “Na bunda, não, mas já que tu passou, dá uma limpada” declarou o ex de Luana Piovani, enquanto o amigo o ajuda com a máquina de depilação.

Assista abaixo:

