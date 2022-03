Investigada por morte de dono de pousada estava com carro alugado não devolvido

Foto: Reprodução / TV Bahia

Uma das investigadas pela morte de Leandro Troesch, dono da pousada Paraíso Perdido, em Jaguaripe, Maqueila Bastos, presa nesta quinta-feira (24), em Aracaju, capital de Sergipe, estava com um carro alugado em Belo Horizonte que não foi devolvido. A informação foi divulgada pela Polícia Militar, responsável pelo cumprimento do mandado de prisão.

Leandro Troesch foi encontrado morto do 25 de feveiro, em um dos quartos da pousada de luxo Paraíso Perdido. Shirley era a única pessoa com o marido no momento da morte e afirmou a polícia que ele havia cometido suicídio. No entanto, dias depois do primeiro depoimento, ela fugiu e passou a ser considerada foragida.