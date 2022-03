O relatório de Investimento Direto apresenta estatísticas e análises relacionadas ao investimento direto, informa o Banco Central do Brasil (BCB).

Investimento Direto: relatório e posição do país

Compreende os fluxos e as posições ativas e passivas de investimento direto, nas formas de Participação no Capital das empresas, principal foco desta publicação, e de Operações Intercompanhia. Inclui, ainda, os fluxos de rendas associados ao investimento direto, destaca o Banco Central do Brasil (BCB).

Categoria de investimento de maior destaque no relacionamento econômico e financeiro

O Banco Central do Brasil (BCB) informa que o investimento direto é a categoria de investimento de maior destaque no relacionamento econômico e financeiro do Brasil com o resto do mundo. Os dados que constam no site oficial do Banco Central do Brasil (BCB) consideram os anos de 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020.

Dados referentes a posição do Investimento Direto no País

A posição do Investimento Direto no País, considerando os anos 1995, 2000, 2005, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. Conforme informações oficiais do Banco Central do Brasil, a posição é valorada pelo montante de capital social. Posição realizada preferencialmente por valor de mercado e, na ausência deste, por patrimônio líquido. Acesse as tabelas no site oficial do Banco Central do Brasil (BCB).

Censo Anual de Capitais Estrangeiros no País

Para empresas declarantes do Censo Anual de Capitais Estrangeiros no País, posição é valorada preferencialmente por valor de mercado e, na ausência deste, por patrimônio líquido.

Para não declarantes do Censo Anual, obrigatório apenas para empresas com patrimônio líquido a partir de US$100 milhões, posição estimada a partir do último Censo Quinquenal, fluxos do balanço de pagamentos e Registros de Capital Estrangeiro no Banco Central do Brasil, módulo investimento direto (RDE-IED). Fonte: Sistema de Registros de Capital Estrangeiro do Banco Central do Brasil, módulo de operações financeiras (RDE-ROF).

Balanço de Pagamentos e Posição de Investimento Internacional

Conforme critério de ativos e passivos adotado pela sexta edição do Manual de Balanço de Pagamentos e Posição de Investimento Internacional (BPM6) do FMI, inclui operações de devedores residentes no Brasil e credores residentes no exterior, desde que pertençam ao mesmo grupo econômico e não sejam do setor financeiro. Inclui passivos em moeda e em mercadoria. Nos Censos de 1995, 2000 e 2005, a obrigatoriedade de declaração, quanto à participação de investidor estrangeiro no capital social, se estendeu a várias empresas residentes e de um mesmo grupo econômico, no primeiro nível da cadeia de controle.

A partir do Censo 2010, estiveram obrigadas a declarar apenas as empresas com participação direta de investidor estrangeiro no seu capital social, ocasionando ganhos de eficiência e redução no número de declarantes, informa o Banco Central do Brasil.

Censos Quinquenais

Desde 2010, os Censos Quinquenais (anos-base terminados em 0 ou 5) cobrem o universo das empresas com participação de investidores não residentes em seu capital social, enquanto os Censos Anuais (demais anos-base) representam um subconjunto dos quinquenais, obrigatórios para empresas com patrimônio líquido a partir de US$100 milhões. De forma sistemática, portanto, os Censos Quinquenais possuem mais declarantes que os Censos Anuais.

Para o cálculo da relação entre posição de IDP e PIB, as duas variáveis foram expressas em moeda doméstica. Através da plataforma oficial é possível obter acesso a diversos relatórios oficiais sobre o Investimento Direto.