É muito importante para o entrante no mercado de investimentos realizar análises diversas para que possa entender a volatilidade do mercado, de modo que consiga lidar com os diversos fatores que impactam a economia e, por conseguinte, a rentabilidade de suas opções.

Investimentos: análises e pontos de atenção para o novo investidor

O mercado de investimentos tem atraído cada vez mais novos entrantes, considerando que muitas pessoas físicas resolveram diversificar suas opções para além da poupança. Entretanto, se você faz parte desse novo grupo de investidores, é importante que tome cuidado com alguns fatores que impactam diretamente a sua rentabilidade.

Faça um planejamento financeiro

O investidor precisa realizar um planejamento financeiro que considere seus objetivos e suas particularidades. Sendo assim, analise qual é o prazo que você pode aguardar para resgatar os valores.

Pense sobre quais são as opções disponíveis no mercado que melhor permitem o alcance de seus objetivos, verifique os valores disponíveis e analise a possibilidade de perdas. Por fim, pense se você precisará resgatar o dinheiro antes do prazo determinado dentro das opções de renda fixa.

Comece pelas opções de renda fixa

As opções de renda fixa são indicadas para os novos investidores, já que permitem que saiba qual será o percentual resgatado ao final do contrato. Além disso, é possível que você invista valores baixos e entenda o comportamento do mercado de forma prática. O Tesouro Direto é uma opção que permite que você invista valores baixos, de modo que você possa fazer um acompanhamento prático sobre esse mercado.

Tenha cuidado com fraudes e golpes

Assim como ocorre com as ferramentas inovadoras do Banco Central do Brasil, o Pix e o Open Finance, o mercado de investimentos também é alvo constante de diversos tipos de golpes. Portanto, tenha cuidado ao investir, busque plataformas confiáveis e direcione valores baixos, bem como desconfie de ganhos muito acima do mercado. Por isso, é relevante que faça pesquisas de mercado para que tenha a média atualizada de cada opção.

Busque conhecimento através de plataformas oficiais

É importante que o investidor acompanhe o mercado e entenda a sua volatilidade de forma ampla. Busque sempre por plataformas oficiais como o Banco Central do Brasil (BCB), a Bolsa de Valores do Brasil (B3) e o grupo de Monitoramento da Macroeconomia do Mercosul (GMM), por exemplo.

Certamente, essas são fontes confiáveis de informação, ao passo que é importante que você aprofunde o seu conhecimento para que possa fazer adaptações constantes no seu planejamento financeiro.