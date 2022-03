O entrante no mercado de investimentos precisa lidar com diversas informações, de modo que possa direcionar o seu planejamento financeiro para que possa elevar a sua rentabilidade de forma segura.

Investimentos: pontos de atenção para o novo investidor

A popularização das opções de investimentos é resultado de uma ampla divulgação orgânica que tem ocorrido por meio de diversos meios de comunicação, principalmente, com a entrada das fintechs no mercado financeiro.

Sendo assim, novos investidores surgem diariamente para que possam elevar a sua rentabilidade através do direcionamento dos investimentos. Caso você seja um desses novos investidores, é importante que você se atente a alguns pontos para que possa direcionar a sua entrada no mercado de investimento de maneira planejada e faseada.

Estude as opções disponíveis no mercado

O mercado financeiro atual oferece muitas possibilidades para quem deseja investir. No entanto, é necessário entender os riscos de cada uma delas. Por isso, é importante que você busque informações em sites oficiais como o site da Bolsa de Valores do Brasil (B3) e do Banco Central do Brasil (BCB) para que possa entender os valores atuais, bem como para que possa fazer uso das ferramentas disponíveis para a simulação; o que pode ser de grande valia para o novo investidor.

Comece investindo através das opções de renda fixa

É indicado para o investidor que comece pelas opções de renda fixa; já que o mercado oferece muitas opções, no entanto, nem todas são viáveis para quem ainda não está acostumado com a volatilidade do mercado financeiro.

Sendo assim, as opções de renda fixa podem te dar maior segurança e maior clareza sobre o funcionamento desse fluxo. O Tesouro Direto, por exemplo, permite que você invista valores baixos. Além disso, você pode aplicar em CDBs e diversas outras opções disponíveis no mercado.

Dentre as informações relevantes para o investidor, é importante que conheça também as opções de renda variável, embora, não seja recomendável que você direcione seus investimentos para tais opções no início do seu processo.

Além disso, você pode entender o mercado digital e as criptomoedas, além de entender o impacto da Selic nos investimentos. Certamente, toda essa informação será viável para que você possa direcionar seus investimentos de maneira segura.

Cuidado com golpes e fraudes

Não menos importante, é relevante que se atente aos diversos golpes e fraudes que ocorrem no mercado de investimentos, tal como ocorre com o Pix, com o Open Banking e com as demais ferramentas que envolvem o fluxo financeiro.