IPTU 2022: Confira quais cidades possibilitam a isenção do imposto

O IPTU (Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana ou Imposto Predial e Territorial Urbano) é um tributo que deve ser pago todos os anos pelos proprietários ou inquilinos de casas, prédios ou estabelecimentos comerciais nas cidades brasileiras.

Todavia, alguns municípios podem isentar certos grupos de pessoas do pagamento do IPTU, como é caso do aposentados e pensionistas do INSS. Outros fatores que podem incentivar a cobertura do imposto, são nos casos em que a pessoa possui doença grave, igrejas, entre outros.

De todo modo, existem alguns requisitos básicos que podem permitir a isenção do Imposto Predial e Territorial Urbano, sendo eles:

Ser aposentado, pensionista ou possuir benefício de renda mensal vitalícia;

Ter o imóvel declarado no Imposto de Renda como patrimônio próprio;

Utilizar o imóvel como residência;

Não possuir outro imóvel;

Ser maior de 60 anos.

Veja quais cidades isentam o pagamento de IPTU

A isenção do IPTU varia conforme cada município, mas no caso dos aposentados e pensionistas do INSS, a isenção do imposto é garantida nas seguintes cidades:

São Paulo (SP);

Rio de Janeiro (RJ);

Brasília (DF);

Vitória (ES);

Fortaleza (CE);

Maceió (AL);

Porto Alegre (RS);

Recife (PE);

Manaus (AM);

Cuiabá (MT);

Juiz de Fora (MG);

Campo Novo do Parecis (MT);

Guarujá (SP);

Mogi das Cruzes (SP); e

São Vicente (SP).

De todo modo, a sugestão é entrar em contato diretamente com a prefeitura onde você reside e saber quais são os critérios utilizados. Lembrando que outros grupos também podem ser isentados, segundo o interesse de cada município.

Documentos necessários para solicitar isenção

Como a seleção dos grupos para isenção, a documentação necessária também vai variar de acordo com a localidade. Contudo, os documentos básicos para a isenção do IPTU normalmente são os seguintes:

Comprovação de renda;

Registro do imóvel;

RG;

CPF;

Cartão do benefício;

Cópia do contrato do imóvel.