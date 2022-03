IPVA 2022 ainda pode ser pago com 10% de desconto; saiba como

Foto: Divulgação

A Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia (Sefaz) prolongou o prazo para o pagamento do IPVA com 10% de desconto para os dias 30 e 31 de março. Estão incluídos ao desconto, os pagamentos feitos, no valor integral do imposto, até o dia do vencimento da primeira das três cotas do parcelamento padrão.

A data de vencimento varia de acordo com o número final da placa do veículo. A lista inclui os emplacamentos com 1 e 2. Para realizar o pagamento, o contribuinte deve utilizar uma agência, um caixa eletrônico ou o aplicativo e o site do Banco do Brasil, Bradesco ou Sicoob, apresentando o número do Renavam. [Confira no fim da matéria como pagar]

No caso do parcelamento, a transação pode ser feita em cinco vezes, sem desconto. Vale ressaltar que o proprietário que perder o prazo da primeira cota deixa de ter o direito ao parcelamento em cinco vezes.

Confira como pagar o IPVA 2022 nas instituições bancárias credenciadas:

Passo a passo para pagamento no aplicativo, no internet banking e no caixa eletrônico do Banco do Brasil:

Pagamentos Impostos e taxas Débitos de veículos Bahia Licenciamento cota única atual ou IPVA cota única atual

Passo a passo para pagamento no internet banking e no caixa eletrônico do Bradesco:

Pagamentos Débitos de Veículos Bahia Débitos de Renavam

Passo a passo para pagamento no aplicativo no internet banking e no caixa eletrônico do Sicoob:

Conta corrente Pagamentos IPVA e taxas do Detran IPVA Detran Bahia Escolher a opção cota única ou com ou sem licenciamento

