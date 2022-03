Conforme informações oficiais da Bolsa de Valores do Brasil (B3), o período para elaboração da Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda de 2022 começa no dia 1º dia útil de março e se encerra em 30 de abril.

IR 2022: consulte seus informe de rendimentos na B3

Sendo assim, a Bolsa de Valores do Brasil (B3) informa que, se você recebeu rendimentos em 2021 referentes aos seus investimentos, precisará consultar seu informe de rendimentos para elaborar sua declaração.

Saiba como consultar o informe de rendimentos sobre seus investimentos

Sendo assim, acesse a nova área logada da B3 e baixe seu informe de rendimentos e reembolsos de empréstimos de ativos. A Bolsa de Valores do Brasil (B3) destaca que a nova área logada do investidor exibe somente o Informe de Rendimentos sobre contratos de empréstimos de ativos. O menu “Informe” somente é exibido caso você tenha tido contratos ativos de empréstimo.

Além disso, a Bolsa de Valores do Brasil (B3) informa que para obter os informes de rendimentos referentes a ações, você deve procurar o Banco Escriturador das companhias das quais você é acionista.

Não sabe qual o Banco Escriturador dos seus papéis?

A Bolsa de Valores do Brasil (B3) informa que se você consegue consultar o escriturador na nova área logada da B3, basta clicar em cima do ativo que deseja consultar para abrir as informações detalhadas, bem como o nome do banco escriturador.

Além disso, você também pode consultar através do site da B3, na página principal em “Acesso Rápido” clique em Empresas Listadas. Em seguida faça a busca pelo nome da empresa que é acionista e por fim clique em “Contatos”.

De acordo com informações oficiais da Bolsa de Valores do Brasil (B3), no canal de atendimento da B3 você encontra informações sobre os informes de rendimento e outras dúvidas de Imposto de Renda.

O que é a Área Logada do Investidor na B3?

De acordo com informações oficiais, a Área Logada do Investidor na B3 é um portal que possibilita ao investidor a consulta consolidada de informações sobre os seus investimentos realizados na B3. Sendo assim, a partir da plataforma da B3, você poderá acompanhar todas as movimentações que fizer em seus investimentos.

Sempre que você, por intermédio do banco ou corretora, comprar, vender ou transferir os ativos, poderá encontrar facilmente as informações em um único lugar. Caso tenha dúvidas, acesse o site oficial da Bolsa de Valores do Brasil (B3).