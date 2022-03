Irmã de suspeito em morte de amigo de empresário presta depoimento

Foto: Reprodução/Redes Sociais Uma mulher, que diz ser irmã do suspeito de matar Marcel da Silva Vieira, testemunha do caso da morte do empresário Leandro Troesch, prestou depoimento à polícia nesta quinta-feira (10). Ela foi ouvida em Jaguaripe, no sul da Bahia. As informações são do g1 Bahia.

Segundo o delegado Rafael Magalhães, a mulher diz ser irmã do homem conhecido como “Zarolho, que, segundo ela, seria usuário de drogas. A mulher contou que o suspeito estava hospedado em sua casa e teria revelado que matou Marcel da Silva Vieira, conhecido como Billy, com a ajuda de outros dois homens.

A mulher não sabe qual a motivação do crime, nem para onde Zarolho fugiu após revelar o crime para ela. A irmã do suspeito também não informou se houve um mandante da morte.

Billy foi morto no domingo, no distrito de Camassandi, que também fica em Jaguaripe. Ele era ex-funcionário e ‘braço direito’ do empresário Leandro Troesch, encontrado morto em um quarto da própria pousada no dia 25 de fevereiro.

A polícia considerava Billy uma testemunha fundamental no caso. Além dele, a viúva de Leandro, Shirley da Silva Figueiredo, que está foragida e a ex detenta e amiga da viúva, Maqueila Bastos, também são consideradas fundamentais para o desfecho do caso.