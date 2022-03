Irmã revela que Maria virou as costas para ela após ser expulsa do ‘BBB 22’

Foto: Reprodução | Redes sociais

Expulsa do “BBB 22”, Maria agora vive um “casos de família”. A ex-sister teria virado as costas para a própria irmã, com quem estava brigada antes de entrar no confinamento.

Gabriela Andrade, que é maquiadora, relatou nas redes sociais que Maria não falou com ela desde que deixou o programa, há quase um mês.

“Eu a procurei, mas não tive respostas. Continuo a respeitando e tendo carinho como irmã, afinal, ela é minha irmã. Espero que ela esteja feliz com a sua nova fase, seus amigos e sua vida. A escolha foi dela, fiz a minha parte como irmã e é bola pra frente. Um dia a gente se encontra e, de repente, se entende”, disse Gabriela ao responder a pergunta de um seguidor sobre o assunto nos stories.

No Twitter, Maria fez referência ao assunto ao brincar sobre seu atual “status”. “Expulsa, sem família, sem amigos, sem fãs e sem peguete”, postou ela.

Em janeiro, quando o nome de Maria foi anunciado como uma das participantes do Camarote do “BBB 22”, a irmã Gabriela surgiu nas redes sociais surpresa com a notícia. Na ocasião, ela contou que as duas estavam brigadas, mas que estava torcendo pela atriz no reality show.

“Eu juro, pela vida dos meus filhos: Eu não sabia que minha irmã estaria no ‘Big Brother’. A gente não se fala há alguns meses, brigamos, batemos boca, discutimos, coisa de irmã… Agora estão me mandando mensagem, estou sem entender nada, sem saber como vou falar com ela”, disse Gabriela Andrade, que começou a chorar logo em seguida”, disse ela, na ocasião.

Leia mais sobre Celebridades no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.