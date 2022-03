Irmão de Bruno, Thiago Gagliasso anuncia candidatura a deputado federal

Foto: Reprodução / Instagram

Irmão de Bruno Gagliasso, o também ator Thiago Gagliasso anunciou sua candidatura a deputado estadual pelo partido de Jair Bolsonaro (PL) neste sábado (19). O ator contou a novidade por meio de um storie no Instagram.

“Ficha assinada! Vamo pra cima, foguete não dá ré”, disse ele, no vídeo em que aparece ao lado do presidente. Bolsonaro, por sua vez, responde: “Estamos juntos”. E Thiago emenda, referindo-se à presença do mandatário: “Tô me tremendo, não tem noção o quanto eu amo ele, não”.

Os irmãos atores Thiagos e Bruno romperam há mais de três anos por divergências políticas. Thiago chegou a dizer que é “ex-irmão” de Bruno, crítico ferrenho do governo Bolsonaro que Thiago apoia.

Tudo começou após Thiago se desentender com a cunhada, Giovanna Ewbank durante as últimas eleições para presidente, em 2018.

“A nossa briga foi em outubro, nas eleições. Juro pelo meu filho, que está na Califórnia e faz um ano que eu não vejo ele, que em nenhum momento eu fui atacar meu irmão. Aí deu aquela bomba, que eu perdi a linha, postei minha cunhada… Aconteceu que logo no primeiro ano de mandato de governo, eu fui trabalhar numa secretaria estadual de cultura, ganhava lá R$ 4 mil, era mais para aprender mesmo; Aí ele falou, ‘o cara está trabalhando no governo’, aí rompeu de vez. Aí veio a pandemia… Faz três anos que eu falo com ele…”, disse ele ao jornal Extra, em junho do ano passado.

Em outubro de 2018, Thiago caçula dos irmãos, postou no Instagram uma briga que teve com a cunhada. Com o print da mensagem que Giovanna mandou para ele, supostamente motivada por uma divergência política, o também ator provocou: “É fácil defender causas nobres sem saber a realidade de muitos”.

Leia mais sobre Celebridades no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias