IRPF 2022: Receita Federal já recebeu mais de 3 milhões de declarações do imposto de renda

A Receita Federal recebeu, até as 11 horas desta segunda-feira (14), 3.020.369 declarações do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF) 2022, ano-calendário 2021.

É possível solicitar online no e-CAC, tanto pelo programa instalado no computador quanto pelo celular ou tablet com o aplicativo ‘Meu Imposto de Renda’.