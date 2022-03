Irreconhecível: Denise Rocha, a ‘furacão da CPI’, revela procedimentos que fez

Após chocar a web ao reaparecer com visual quase que irreconhecível, a modelo e ex-assessora parlamentar Denise Rocha, que ficou famosa em 2012 como “A Furacão da CPI”, revelou quais procedimentos estéticos realizou para mudar o visual.

Denise, de 38 anos, fala que, além dar uma esculpida no corpo, ela realizou um peeling de fenol, que tem como o objetivo “rejuvenescer seu rosto”.

O objetivo da modelo era ficar com “um rosto mais feminino”. Para isso, ela retirou o ácido hialurônico que havia colocado há anos atrás, com o auxílio de uma enzima chamada de hialuronidase.

“Eu fiz o inverso da maioria das pessoas. Minha médica retirou o ácido hialurônico com uma enzima chamada hialuronidase, depois ela refez a harmonização de uma forma mais delicada e feminina. Também fiz peeling de fenol que rejuvenesceu bastante. Antigamente não existia a hialuronidade para retirar”, relatou ela ao jornal ‘EXTRA’.

“Eu tinha feito, e com o tempo eu vi que não tinha ficado legal. Encontrei uma biomédica que retirou o produtor e refez. Refiz a boca, o peeling de fenol… Fiz tudo aos poucos. Como eu fiquei muito sem aparecer, as pessoas se assustam, né? Mas foi uma coisa bem gradativa, mas eu não pretendo mudar mais nada, não. Ah. e não aumentei os seios, eles sempre foram grandes (risos)”, explicou.

A loira, que mora em Brasília, também passou por uma harmonização facial, com preenchimento no rosto, lábios nariz e mandíbulas e nas famosas “maçãs do rosto”.

A advogada ficou famosa após o vazamento de um vídeo íntimo na época em que era uma das testemunhas de um inquérito na Câmara dos Deputados e assessora parlamentar. Na ocasião, ganhou fama e foi capa da revista masculina “Playboy” de setembro de 2012. Foi musa da escola de samba Mocidade, no Rio, e vice-campeã da sexta edição do reality show “A fazenda”.

