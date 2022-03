Isadora coloca Joaquim contra a parede após descobrir pista em ‘Além da Ilusão’

Nos próximos capítulos de “Além da Ilusão”, Isadora (Larissa Manoela) descobrirá uma pista que poderá incriminar Joaquim (Danilo Mesquita). De olho nos passos do rapaz, ela achará uma marca de batom no paletó do vilão.

Após o achado, ela colocará o jovem contra a parede ao questionar de onde veio aquela marca. Nessa altura, Violeta (Malu Galli), mãe da personagem, já não aprovará mais o romance entre os dois e chegará a desabafar sobre o que pensa com Davi (Rafael Vitti), sem saber que ele está apaixonado por sua filha.

Durante a conversa com o mágico, ela falará que não gosta do namorado da filha e não aprova o relacionamento entre os dois. Conforme o tempo for passando, tanto Davi quanto Dorinha abriram os sentimentos um para o outro após se aproximarem cada vez. O rapaz será o primeiro dos dois a falar o que sente, deixando a herdeira confusa.

