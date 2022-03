Isis Valverde reverte prejuízo na Justiça por dívida de inquilino fujão; entenda

A atriz Isis Valverde conseguiu reverter na Justiça uma dívida feita por um inquilino em seu nome, com o aluguel de um imóvel de luxo no Jardim Oceânico, na Barra.

De acordo com a coluna de Ancelmo Gois, do jornal ‘O Globo’, a situação foi solucionada na Justiça por um título de capitalização deixado pelo inquilino.

Para que Isis não ficasse no prejuízo, o juiz Luiz Felipe Negrão, da 3ª Vara Cível da Barra, decidiu por abater uma parte da dívida do título de capitalização do inquilino, no valor de R$ 47.500.