Itanagra retira obrigação do uso de máscaras em locais públicos

Foto: Reprodução / Prefeitura de Itanagra

A cidade de Itanagra entrou para a lista de municípios baianos que flexibilizaram o uso de máscaras em locais abertos.

Com a adesão a queda das máscaras, a cidade, que é vizinha de Araças, Cardeal da Silva e Pojuca, se une a outros 4 municípios baianos que também decretaram a liberação, são eles Mata de São João, Porto Seguro, São Gonçalo dos Campos e Santo Antônio de Jesus.

De acordo com o prefeito da cidade, Marcus Sarmento (PP), a decisão foi tomada de acordo com os índices da cobertura vacinal do município.

“A nova determinação foi tomada, pois Itanagra já se encontra com um alto índice na vacinação contra a Covid-19. Desde o início da nossa gestão, os cuidados com a pandemia foram uma prioridade. E depois de dois anos estamos em condições favoráveis para retirar a obrigação do uso de máscaras em locais abertos”, afirmou o gestor.

Segundo dados da Secretaria de Saúde, 95,54% dos habitantes da cidade com 12 anos ou mais já tomaram a primeira dose, e 89,59% com 12 anos ou mais já foram imunizados com a segunda dose.

Leia mais sobre Bahia em iBahia.com e siga o Portal no Google Notícias