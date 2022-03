Ivete Sangalo abre álbum de fotos íntimas com o maridão e web reage: ‘Casal real baiano’

Mais apaixonada do que nunca, a cantora Ivete Sangalo encantou a web ao abrir o álbum de fotos íntimas com o marido Daniel Cady nesta terça-feira (8).

Ao som da nova música de Veveta, “Tudo Vai Dar Certo”, a cantora mostrou momentos do início do relacionamento, viagens e muitos beijos e troca de carinhos com o nutricionista.

A canção faz parte do novo projeto da cantora na HBO Max, intitulado “Onda Boa com Ivete”. A artista gravou músicas com Carlinhos Brown, Glória Groove e Agnes Nunes, com quem divide os vocais da música que embala o vídeo.