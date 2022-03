Ivete Sangalo abre o jogo sobre polêmicas e fala sobre boatos de uso de drogas; assista

Ivete Sangalo movimentou o final de semana dos ‘zamuris’ com uma live especial ao lado do marido, o nutricionista Daniel Cady, e falou sobre diversos assuntos, entre eles algumas polêmicas como a pressão estética, posicionamentos e uso de drogas.

Em um bate-papo “sincerão”, a apresentadora do The Masked Singer Brasil jogou a real sobre um dos boatos que rondou a sua vida o uso de drogas. Segundo Ivete, muitas pessoas duvidaram de sua energia e se questionam se ela utiliza alguma substância para se manter sempre na ativa.

“Já tiveram muitos momentos onde as pessoas duvidaram… Poucas pessoas, em momentos muitos pontuais assim, mas que duvidaram da minha energia física. Será que ela tinha relação com alguma droga? Será que ela toma coisas para entrar no palco?”, contou.