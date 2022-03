Ivete Sangalo bate um ‘bolão’ com músicos da banda dela: ‘Momentos’; veja vídeo

Ivete Sangalo deu o que falar nas redes sociais nesta quarta-feira (2). É que a cantora compartilhou no Instagram um vídeo em um momento íntimo com a banda dela. Nas filmagens, a artista e os colegas de trabalho aparecem jogando bola.

“Porque eles batem um bolão fazendo música e também no futebol. Vivemos momentos maravilhosos entre as gravações”, escreveu a baiana na legenda da informação.

Com a agenda mais folgada por causa do cancelamento do Carnaval na Bahia, Ivete tirou alguns dias para descansar em Boipeba, no litoral do estado. Lá, a cantora foi bastante simpática e tirou fotos com os fãs.

