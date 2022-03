Ivete Sangalo e Daniela Mercury gravam programa especial de José Maurício Machline

Fotos: Divulgação/Reprodução/Instagram

A gravação do programa “Por Acaso”, que acontecerá de 29 de março a 1º de abril, terá com mais duas edições especiais. O diretor José Maurício Machline receberá, no dia 28 de março, o encontro de Ivete Sangalo e Marcio Victor, e no dia 31 de março, com Daniela Mercury e Illy.

O “Por Acaso” também terá a participação de Margareth Menezes e Felipe Escandurras, ATTOOXXA e Hiran, Nêssa e Afrobapho e Larissa Luz e Lazzo Matumbi, entre os dias 29 de março e 1º de abril. A gravação será na Casa Rosa (Rio Vermelho), às 19h30, com venda de ingressos através da plataforma Sympla.

PROGRAMA POR ACASO

Gravações de 29 de março a 01 de abril (terça a sexta-feira)

Abertura dos portões: 19h30 (No dia 31/03 a abertura será às 20h30)

Casa Rosa Salvador (Praça Colombo, 106 – Rio Vermelho, Salvador – BA)

Classificação: 18 anos.

Ingressos: R$ 150 (inteira) e R$ 75 (meia-entrada), disponíveis no Sympla.

*O certificado de ciclo vacinal completo será cobrado na entrada (duas doses ou dose única da vacina – no mínimo).

