Ivete Sangalo e Márcio Victor incendeiam Rio Vermelho em gravação de programa; veja vídeos

Foto: Arquivo pessoal / iBahia A Casa Rosa, localizada no Rio Vermelho, em Salvador, ficou pequena na tarde desta segunda-feira (28). É que os cantores Ivete Sangalo e Márcio Vitor, comandante do Psirico, incendiaram tudo durante as gravações do programa “Por Acaso”, comandado pelo apresentador Zé Maurício Machline.

No bate papo os artistas relembraram o passado, comentaram sobre suas maiores inspirações, falaram da saudade do Carnaval, e até sobre pressão estética. Eles também levantaram o público presente ao cantarem os maiores sucessos de ambas as carreiras. Foto: Arquivo pessoal / iBahia

Responsável por divulgar, promover e descobrir novos e antigos talentos, o idealizador e diretor do Prêmio da Música Brasileira grava uma temporada especial em Salvador (BA), do seu programa Por Acaso, entre os dias 29 de março e 1 de abril, na Casa Rosa (Rio Vermelho).

Serão encontros especiais, com a presença de artistas de diferentes estilos e gerações, como Margareth Menezes, Larissa Luz, Lazzo, Felipe Escandurras, ATTOOXXA, entre outros.

“Eu devia um projeto à Bahia. Há muito tempo. Que bom que agora eu pude pagar a minha promessa. A ideia do programa é sair do lugar-comum, promover encontros interessantes entre músicos com a mesma linguagem, trazendo conversa e boa música”, disse Zé Maurício Machline.