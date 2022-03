Ivete Sangalo toma partido e alfineta decisão do TSE: ‘Censura jamais, coisa retrógrada’

Foto: Arquivo pessoal / iBahia Durante as gravações da temporada especial do programa ‘Por Acaso’, comandado pelo apresentador Zé Maurício Machline, a cantora Ivete Sangalo comentou a decisão polêmica do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que proibiu as manifestações políticas no festival Lollapalooza 2022.

A atitude do TSE foi tomada para acatar um pedido do Partido Liberal, do presidente da república Jair Bolsonaro.

“Só não pode censurar, censura jamais! Coisa retrógrada! Nos tempos de hoje, censura é vergoinha alheia. A verdade é a nossa maior aliada para a evolução. A censura é uma retrógrada. A gente precisa caminhar pra frente. A gente tá lutando tanto para transformar e a galera querendo caminhar para trás. Temos por obrigação melhorar. Todo o movimento que nos faz caminhar para trás não é bem-vindo”, disparou a cantora que após a fala foi ovacionada pelo público presente.

Participou da gravação, o também cantor Márcio Vitor, comandante do Psirico.