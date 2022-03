Já chega armado! Simone entrega estratégia do marido quando quer ter relações sexuais

Simone, da dupla com Simaria, e o esposo, Kaká Diniz, aproveitaram o tempo livre nesta segunda-feira (14) para responder a uma série de questionamentos dos fãs no instagram. Na ocasião, a cantora revelou a tática que o companheiro usa quando quer ter relações sexuais.

“Ele já chega armado Brasil”, entregou a sertaneja. “Eu já chego pronto para a independência”, afirmou Kaká.

Simone então deu detalhes sobre a estratégia do amado. “Se você começar a provocar ele, a ter carícias, tentar voltar a se tocar e nada resolver, aí tenta entender com ele o que está acontecendo. No relacionamento a paixão é algo que precisa ser trabalhado dia após dia, por exemplo, o homem… Simone fica doida, quando estou a fim de namorar já tiro a roupa, chego lá sem nada”, contou.

Assista abaixo:

