Já reataram? Após DR pesada, Gustavo volta atrás e beija Laís no ‘BBB 22’

Após terminar o relacionamento com Laís na noite da última segunda-feira (7), Gustavo parece voltar atrás em sua palavra e apareceu aos beijos com a sister na tarde desta terça-feira (8), menos de 12 horas após sua decisão.

“Eu quero ser campeão, não quero ganhar R$ 1,5 milhão. […] Aí as pessoas confundem muito isso. Colocam sentimento acima do jogo, isso falei que não ia colocar. Mas com você é diferente. Com você, eu esperava colocar o sentimento acima do jogo e eu vi que isso vai me magoar”, disse o brother no momento em que decidiu terminar o affair.

Na web, internautas apontavam que os dois voltariam na primeira festa após o paredão, mas parece que o amor falou mais alto e fez o brother passar por cima de suas movimentações para ganhar R$1,5 milhão.

Quem apostou que Gustavo e Lais voltariam na festa do líder de amanhã, perdeu. Ele não aguentou esperar nem 12 horas. #BBB22 pic.twitter.com/IrTtek1pLE — Central BBB • #BBB22 (@CentralReaIity) March 8, 2022

