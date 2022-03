Já virou baiano? Sergio Marone é flagrado comendo acarajé no Rio Vermelho; veja foto

Já imaginou sentar em um barzinho do Rio Vermelho, em Salvador, para tomar uma cerveja e dar de cara com Sergio Marone comendo um acarajé? A situação foi real e eternizada por um usuário do Twitter na web.

“Aí cê senta no rio vermelho pra tomar uma cerveja e se bate com o gostoso do Sergio Marone”, brincou ele na rede social. Na imagem, o ator aparece concentrado com o quitute baiano e não percebeu o flagrante que já ultrapassou 42 mil curtidas.

Na Bahia desde 18 de fevereiro, data da primeira publicação no estado, o ator já passou por lugares paradisíacos como Morro de São Paulo e Boipeba, mas acabou voltando para capital baiana.

aí cê senta no rio vermelho pra tomar uma cerveja e se bate com o gostoso do Sergio Marone pic.twitter.com/BlUjT7xluZ — Linda e Quebrada (@iamarcosp) March 1, 2022

