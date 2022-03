Jade atende o big fone; saiba quem está no paredão

BBB 22: O big-fone tocou ao vivo no programa deste sábado (5). Jade atendeu e caiu automaticamente no paredão. A sister tinha que puxar outra pessoa para a berlinda e escolheu Arthur. “Bora, eu e você para o paredão”, falou a influencer.

Assista abaixo ao momento em que o big-fone tocou:

☎ Jade Picon atendeu o Big Fone, foi emparedada e puxou Arthur Aguiar para o Paredão#RedeBBB #BBB22 pic.twitter.com/rBk1cl5XoH — Big Brother Brasil (@bbb) March 6, 2022



Relembre qual será a dinâmica da semana:

Quem atender o big-fone está no paredão e também indica outra pessoa. Se alguém que estiver imune atender, ele indica uma pessoa e ela indica outra.

No domingo, o anjo imuniza uma pessoa, o líder indica outra e cada um vota no confessionário. O bate-volta será disputado com os dois emparedados do Big Fone e o mais votado pela casa.

Leia mais sobre BBB no iBahia.com e siga o portal no Google notícias