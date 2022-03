Jade e Arthur são os novos Manu Gavassi e Felipe Prior no ‘BBB 22’, apontam fãs

Foto: Reprodução/TV Globo

A reação inflamada das redes sociais a um possível paredão entre Jade e Arthur no “Big Brother Brasil 22” — algo que só não acontecerá se um dos dois vencer a prova Bate-e-Volta, neste domingo (6) — dá sinais de que esta será a maior disputa nesta edição do programa.

Nas redes sociais, as hashtags “Fica Jade” e “Fora Jade” figuram lado a lado como os assuntos mais digitados na internet desde a noite de sábado (5), quando Jade Picon atendeu o Big Fone e precisou escolher alguém para integrar o paredão com ela. O nome que a influenciadora digital indicou? Arthur Aguiar, seu maior rival no confinamento.

No Twitter, tanto os admiradores de Jade Picon quanto os fãs de Arthur Aguiar já iniciaram campanhas intensas para a votação que ainda será aberta neste domingo, caso nenhum dos dois vença a prova Bate-e-Volta. Ambos os lados evocam o paredão entre Manu Gavassi e Felipe Prior, um marco histórico na 20ª edição do programa, para esquentar as torcidas.

Considerado o maior paredão da história do BBB, a disputa entre Manu Gavassi e Felipe Prior, que dividiram a berlinda com a participante Mari Gonzalez, bateu recordes mundiais e entrou para o Guiness World Records, o Livro dos Recordes, com o título de “maior quantidade de votos recebidos num programa de TV”. O número ultrapassou 1,5 bilhão de votos, o equivalente a mais que a população da China.

O engajamento das torcidas, que pediam para os fãs de Manu e Prior ignorarem enquetes, foi essencial para a definição do resultado à época. A estratégia se repete agora. “Galera, nós tiramos o Prior contra a Manu. Vamos, que dá”, escreveu uma das integrantes do fã-clube de Jade no Twitter. Outro internauta, que torce por Arthur, comentou: “Jade não tem o carisma do Arthur, e esse paredão não irá se repetir”.

Para Felipe Prior, Jade Picon deveria ter reagido ao Big Fone de outra forma. Na visão do ex-BBB, a influenciadora digital teria “ganhado pontos” com o público se omitisse a informação do paredão ao citar o nome de Arthur depois de desligar o telefone.

“Mentir? Pode mentir, está no regulamento. E se você mente avisando ao público, isso é fenomenal”, disse Prior, em post no Instagram. “O que Jade deveria ter feito era falar que estava dando o Anjo para o Arthur, salvando ele do paredão”, sugeriu.

Leia mais sobre BBB no iBahia.com e siga o portal no Google notícias