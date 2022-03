Jade Picon abre o jogo sobre mudanças no rosto após o ‘BBB 22’

Jade Picon apareceu em seu perfil do Instagram nesta segunda-feira (21) para responder os questionamentos dos fãs sobre possíveis procedimentos estéticos no corpo e rosto antes e depois de sua participação no “BBB 22”.

“Absolutamente nada, nem antes de entrar na casa ou depois. Lá é uma loucura, teve uma vez que fui para o atendimento médico porque estava muito inchada. Meu tornozelo, meu pulso, meu rosto”, revelou dando um fim nos rumores.

“Pega muito a falta de rotina, você nunca come as mesmas coisas, treino. Tenho retenção de líquido. Agora que voltei para a rotina eu desinchei. A câmera da TV também não dá aquela valorizada na gente. Você não dormir bem, não comer direito, tudo faz parte da experiência”, completou a influenciadora.

Leia mais sobre Celebridades no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias