Jade Picon foi instruída pelo empresário a se afastar de Arthur Aguiar no ‘BBB 22’

O colunista Leo Dias, do Metrópoles, descobriu o motivo da rivalidade entre Jade Picon e Arthur Aguiar. De acordo com informações do jornalista, a influenciadora digital foi instruida pelo empresário, Davi Zar, para não se aliar ao marido de Maíra Cardi dentro do reality show.

Segundo publicação, o empresário da milionária teria dito para ela se manter o mais afastada possível do ator, para que ela não se queimasse com o público de fora. A estratégia foi montada pouco antes de Jade ser confinada no hotel.

Fontes de Leo Dias informaram ao colunista que Davi Zar teria dito para o romance de Paulo André o seguinte: “eu já pedi pra ela (Jade), não se aliar ao Arthur, pra ela não sair queimada”.

Jade e Arthur entraram no ‘BBB 22’ juntamente com Linn da Quebrada. Os três testaram positivo para a Covid-19 e entraram no game após a estreia. O que parecia motivo de união, se tornou rivalidade. Jade para um lado, Arthur para o outro.

Ela, inclusive, já indicou o ator duas vezes ao paredão. Ao todo, o ator já encarou a berlinda por quatro vezes. O público tem curtido essa inimizade e clama por um paredão entre os dois rivais.