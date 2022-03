Jade Picon ganha quadro no ‘Encontro’ e futuro promissor na Globo, diz colunista

Foto: Reprodução/TV Globo

Jade Picon saiu com grande rejeição do “BBB 22”, mas sua popularidade só aumentou após o reality. Prova disso é o futuro promissor que a TV Globo planeja para a influenciadora.

Segundo informações da colunista Carla Bittencourt, do “.”, a emissora pretende dar um quadro no “Encontro” para Jade falar sobre moda, beleza e estilo de vida. A novidade iria ao ar a partir de maio, juntamente com o novo formato do programa que perderá Fátima Bernardes no comando.

Além disso, o Globoplay também estaria de olho em Jade. O diretor de produtos e serviços digitais do grupo Globo, Erick Brêtas, também demonstrou interesse em investir na ex-BBB. Dessa vez como atriz em produções do serviço de streaming.

