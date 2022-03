Jade Picon revela sonho de ser atriz: ‘sempre gostei’

Eliminada do BBB 22, Jade Picon revelou qual é o atual plano dela para o futuro. Durante o programa ‘Fora da Casa’, do GlboPlay, exibido na madrugada desta sexta-feira (11), a influenciadora contou que pretende investir na carreira de atriz.

“se lugar de atuação sempre foi um lugar que eu olhei com muita admiração, que eu ainda olho com muita admiração de assistir. Filmes, séries, novelas, tudo eu acho muito maravilho e sempre quis entender como funciona e sempre me imaginei nesse lugar”, contou a jovem.

“Eu sempre gostei de experimentar tudo. Eu tenho 20 anos de idade e você vê que em qualquer coisa eu me jogo. Se é moda, eu me jogo, se é beleza, eu me jogo, se é ‘BBB’, eu me jogo, como influenciadora eu também me jogo”, argumentou a ex-BBB.

Jade Picon foi eliminada do BBB 22 na noite da última terça-feira (8). Ela levou 84,93% dos votos em paredão contra Arthur e Jessilane.

