Jade planeja nova estratégia do lollipop: ‘lançar essa condição’

Jade Picon segue inconformada com a eliminação dos integrantes do quarto Lollipop. Durante a madrugada desta quarta-feira (2), a influenciadora mostrou para o grupo uma nova estratégia para a prova de liderança.

“A ideia é o seguinte: Se a prova for em dupla, a gente mantém as nossas, mas uma de nós chama a Lina. Pode até ser eu. A gente fala: ‘Faz comigo, se a gente ganhar, você fica com a liderança’. Mas com a condição de que ela não indique ninguém daqui”, começou.

“A Lina vai fazer dupla com quem? Jessi e Naty vão fazer juntas e o Lucas vai com Arthur. Vou chamar ela e lançar essa condição”, completou a jovem.

Larissa foi a eliminada desta terça-feira (1) no BBB 22. A sister levou 88,59% dos votos em paredão contra Arthur e Linn da Quebrada.

