Jade sofre acidente em ‘O Clone’ após briga com Zein por plano contra Said

Foto: Reprodução / TV Globo

Jade (Giovanna Antonelli) não medirá esforços para ter a filha, Khadija (Carla Diaz), de volta sob a sua tutela em ‘O Clone’, porém, a mulçumana se meterá em maus lençóis ao tentar mexer os pauzinhos para fazer isso acontecer.

Casada com Zein (Luciano Szafir), Jade irá propor ao marido que tire a filha dela de Said. “Zein, se você tirar a minha filha de Said eu fico com você…. pra sempre!”.

Sabendo da paixão do empresário por ela, a mulçumana acredita que a proposta será aceita pela ‘Maldição do Faraó’, mas acaba levando um balde de água fria do companheiro.

“Não diga pra sempre. Eu tenho medo de tudo que é pra sempre. Eu disse que queria você se você me quisesse. Não me use, Jade, mesmo que por uma causa tão nobre quanto recuperar sua filha. Você não tem noção do perigo. Eu tenho. Eu também me entrego, mas só vou até a página 20. Você não estabelece limites, teima com a realidade”.

Jade tenta argumentar com o marido e afirma que está disposta a começar tudo de novo se conseguir a guarda de Khadija. “Nem no Brasil eu quero ficar, eu vou pra qualquer lugar do mundo e começo tudo de novo”.

Zein mais uma vez derruba as esperanças de Jade, que já havia proposto um rapto da garota. “Só vejo uma saída… você entra em conformidade com Said”, disse o empresário.

Jade surta com a ideia e ofende o marido. “Ele nunca vai abrir mão de Khadija. Ele quer se vingar de mim! Nunca me perdoou por não ser amado. Eu não quero que minha filha cresça longe de mim, isso não é justo! Você é igual ao Lucas, Zein… Um fraco, um medroso”.

Enfurecida com Zein, Jade sai da boate e atravessa a rua sem olhar para os lados. A mulçumana acaba sendo atropelada por um carro que não conseguiu frear ao ver a protagonista.

