‘Jamais vou me vitimizar por nada’, declara Lais

A madrugada deste domingo (13) está sendo de altas emoções no quarto Lollipop. Lais ficou bastante chateada após Eliezer, Eslovênia e Vyni não compartilharem a conversa que tiveram na área interna da casa. A médica acredita que é vista como fraca pelos brothers que ainda estão no BBB 22.

“Você entende que uma casa inteira te acha forte e me acham fraca?”, disparou a médica para Eslovênia.

“Cada um tem a sua dor. De verdade, acho que o sentido do Lollipop existe são as nossas dores, que mesmo diferentes, elas se unificam. Dói, dói de verdade. Laís, lá fora você é médica, tem uma puta de uma profissão”, rebateu a modelo.

“Eu posso ser fraca aqui no jogo, talvez as pessoas achem isso, mas eu não sou fraca. Quando eu vim pra cá, eu falei: ‘Eu sou muito forte’. Eu jamais vou me vitimizar por nada. Nunca, nunca. Eu não suporto pessoa se vitimizando”, desabafou a goiana.

Vyni aproveitou para também aconselhar a médica. “E você não faz isso. Tu perdeu a tua melhor amiga aqui, que era a Bárbara. Se reergueu. Se aproximou de Jade, perdeu. Olha onde tu tá. Não é porque tu não ouviu eu ou qualquer pessoa falando isso, que a gente não falou outras vezes. A gente te ama”

“O que importa pra mim não é o que vocês pensam, é o que eu penso. Amo vocês, vou lá me arrumar que eu não sou obrigada a tá horrorosa numa festa”, encerrou Lais.

