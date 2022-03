Jazz e atrações internacionais são destaque no Culinária Musical em abril; saiba mais

Foto: Divulgação

O Culinária Musical realiza a segunda edição do ano, no domingo (3), com destaque ao jazz no cardápio musical. O evento acontece na Casa do Benin (Pelourinho).

A artista americana Alissa Sanders, que canta ritmos como jazz, blues e cantos ancestrais, fica responsável pela música do evento, tendo a banda DNA Urbano como convidada. Além disso, o chefe Jorge Washington prepara uma surpresa para o público: mais uma atração internacional que será revelada no dia.

No menu, ele prepara o prato galinha ao molho preto com feijão de caldo e seu conhecido Arrumadinho de Fumeiro. Para quem não come carne, terá a opção de um Feijão verde com legumes.

Para além da música ao vivo, Culinária conta com performance poética de Alessandra Sampaio. O público pode também trançar cabelo no Cantinho do Empreendedor, com a Cia das Tranças Menezes de Gerusa Menezes.

Culinária Musical

Quando: 03 de abril (domingo) de 2022, 12h às 17h

Onde: Casa do Benin (Pelourinho)

Quanto: Entrada R$30 (em espécie) + prato R$60. Pra Levar no Afrochefe: R$60 + taxa de entrega. Pedidos podem ser feitos com antecedência no telefone (71) 99332-7096.

