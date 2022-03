Jazz no MAM: Michaela Harrison presta homenagem a Martin Luther King Jr no sábado (2)

Foto: Divulgação

A cantora norte-americana Michaela Harrisson apresenta o seu jazz, no sábado (2), para o Sollar Baía, no MAM (Museu de Arte Moderna). A artista faz um tributo a Martin Luther King Jr, com o show “Um canto à paz e à liberdade”, que mistura de soul, jazz, blues, freedom songs e música brasileira. Para reforçar a homenagem, ela recebe Lazzo Matumbi e Alissa Sanders.

O Sollar Baía conta com uma programação completa para o final de semana. Confira:

Programação do Sollar Baía

Além da cantora Michaela, o Sollar Baía recebe o chorinho do Siri Catado nesta quinta (31), o forró pé de serra da Estakazero na sexta (1º) e um sambinha de domingo (2), com Charlou.

Michela em Tributo a Martin Luther King Jr

Data: 02/04

Horário: 17h

Local: Sollar Baía – MAM

Quanto: R$ 30 (couvert)

