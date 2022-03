Jessilane acredita que não estará na final do BBB: ‘julgamento me atrapalha’

Jessilane não está confiante quanto ao jogo que anda fazendo no BBB 22. Em conversa com Linn da Quebrada e Natália na noite desta terça-feira (15), a professora relatou que não se vê como uma finalista do programa, e explicou os motivos.

“”Eu acho que é mais uma coisa sobre mim do que sobre as pessoas que estão me assistindo. Eu acabo não confiando tanto em mim quanto eu confio nas outras pessoas. Acho que não vou conseguir fazer as coisas. Por exemplo, lá na hora de me defender, eu falo o que eu tô sentindo, e começo a chorar”, começou a baiana.

A sister falou que tem dificuldade de aceitar que possui capacidade para conseguir fazer o que quer. “Eu falo: ‘Vou entrar lá, e vou ser eu’. Aí, eu chego aqui, e aí um monte de coisa acontece e parece que eu não consigo ser eu da forma mais entregue possível. Aí vem a questão da aceitação, parece que tenho uma necessidade tão grande de aceitação que eu fico me sentindo mal por tomar as minhas próprias decisões e as pessoas não receberem isso como algo positivo”, completou.

Jessi ainda falou sobre o julgamentos que recebe por parte de outros brothers. “Esse julgamento é uma coisa que me atrapalha porque eu fico desacreditando da minha força, da minha capacidade, porque as pessoas não estão concordando com aquilo que decidi fazer”, encerrou.

