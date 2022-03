Jessilane detona comportamento de Arthur no BBB 22: ‘dono da verdade’

Após a consagração da liderança de Linna no BBB 22 durante a madrugada deste sábado (26), Arthur Aguiar foi o tema da conversa dos integrantes do vip. Natália e Jessilane criticaram o comportamento do ator, e a designer de unhas afirmou que o brother não se abre com os demais integrantes da casa.

“A gente não sabe de tudo o que aconteceu, porque muitas vezes a gente pega só um pedaço. Aí depois, quando a gente vai falar pra ele que acha isso e aquilo, ele vem te questionar sobre o que você tá falando e você fica num lugar como se tivesse dizendo tudo errado”, começou a professora.

Lina acredita que o esposo de Maira Cardi tem a habilidade de confundir as pessoas. “Ele pega uma coisa que você falou e faz você falar sobre aquela mesma coisa pra que você se perca”, falou a cantora.

“No final das contas, ele continua sendo o dono da verdade, o coerente, e você se embananou todo pra se explicar”, completou a baiana.

