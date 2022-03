Jessilane revela interesse em Paulo André no BBB 22: ‘achei que ia acontecer’

A noite desta terça-feira (22) foi recheada de revelações na casa do BBB 22. Assim como Natália e Linn da Quebrada, Jessilane revelou que já deu em cima de Paulo André antes dele viver um affair com Jade Picon. “Eu dava em cima dele no começo, demais! Eu dava em cima dele”, começou a professora em conversa com Linna e Paulo André.

“Eu lembro que na hidro, eu ficava dando em cima dele na hora que ele tava tomando banho na ducha e falava: ‘Meu Deus, credo, que delícia’, tipo, alguma coisa assim, ficava falando um monte de besteira”, continuou a baiana.

“Lá atrás quando eu ainda achava que em algum momento ia acontecer, hoje em dia…”, disse Jessilane, aos risos.

“A Nat vinha com tudo, eu ficava até meio assim, tipo, porr*… Tipo assim, mano, tá ligado? Jessi, agora…”, relembrou o atleta.

Leia mais sobre BBB no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias