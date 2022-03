Jessilane revela ‘sangue no olho’ para conquistar liderança: ‘único pedido’

Jessilane está determinada a vencer a prova de liderança desta quinta-feira (3). Em conversa com Lucas durante a festa do líder, a professora de biologia revelou que se sente parada no programa.

“E aí, Jessi, vamos pegar a liderança amanhã?”, brincou o capixaba ao se aproximar da baiana.

“Só pedi pra Deus isso essa semana, meu único pedido foi isso. Eu preciso, Lucas. Não é uma opção não pegar essa liderança. É uma necessidade eu ganhar essa liderança. A gente já tá indo pra sétima semana do programa e até agora eu me sinto no mesmo lugar do início do programa”, desabafou Jessi.

Lucas consolou a sister e relatou que já se sentiu muitas vezes ameaçado. Tu é guerreira, já chegou aqui. Só não senti esse medo na semana da liderança”, comentou o brother.

Jessi está desde a primeira semana na xepa e nunca venceu uma prova. Enquanto Lucas já conquistou a liderança uma vez.

