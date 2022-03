Jocelito Paganelli, jornalista da Globo, morre após mal súbito

O jornalista Jocelito Paganelli morreu na última terça-feira (29) após sofrer um mal súbito. O profissional tinha 42 anos e era apresentador e chefe de redação da TV TEM, afiliada da Globo em São José do Rio Preto, São Paulo.

Segundo comunicado oficial publicado pela emissora, Jocelito estava em casa no momento em que passou mal, chegou a ser atendido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas não resistiu. A suspeita é que ele tenha sofrido um infarto fulminante.

“É com muita tristeza que compartilhamos o falecimento do querido e talentoso jornalista Jocelito Paganelli. Nossos sentimentos aos familiares e amigos. O apresentador do TEM Notícias morreu, nesta terça-feira (29), em São José do Rio Preto, aos 42 anos. Ele sofreu um mal súbito em casa, chegou a ser socorrido pelo SAMU, mas não resistiu. Descanse em paz! Você será eterno em nossos corações”, diz a publicação.

Jocelito trabalhava na afiliada desde 2017 e apresentava o “TEM Notícias”, no horário das 12h.

Leia mais sobre Brasil em iBahia.com e siga o Portal no Google Notícias