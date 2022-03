A roleta é um dos jogos de cassino mais famosos do mundo, e não é difícil entender por quê. Além de ser simples, visualmente atrativa e fácil de compreender, ela já apareceu em

incontáveis filmes e séries de televisão. Até brinquedos infantis baseados no jogo tem por aí. Entretanto, os cassinos físicos são proibidos no Brasil.Por isso, a única forma de curtir o game sem sair do país é na internet. Quer descobrir onde jogar roleta online? Então vem comigo!

Roleta online: os melhores sites para jogar

Felizmente, há muitos sites onde é possível jogar roleta online. Infelizmente, porém, nem todos são seguros e qualificados. Por isso, separamos algumas das melhores opções disponíveis para apresentar a você. Bóra ver quais são elas?

Betfinal

A Betfinal é uma marca focada em apostas esportivas e cassino. Criada em 2013, ela opera sob a licença 1668/JAZ emitida pela autoridade de jogos de Curaçao. A partir disso, é possível concluir que ela é confiável e segura. Mas será que também é qualificada? O Cassino.org, principal portal sobre cassino do Brasil, fez a seguinte avaliação:

“O casino online Betfinal é um dos mais completos do mercado na atualidade, trazendo jogos de algumas das mais importantes produtoras de jogos do mercado. São mais de 1.500 opções diferentes de jogos e é possível, inclusive, filtrar essas opções pela sua produtora favorita.

O site traz grande destaque para os jogos de vídeo slot, as versões modernas dos jogos de caça-níqueis presentes nos cassinos físicos. Esses jogos podem ser em sua versão tradicional ou ainda com jackpot progressivo, acumulando prêmios para rodadas especiais.

Além dos jogos de vídeo slot, o site traz também boas opções de jogos de mesa como roletas americanas, roletas europeias e mesas de jogos de cartas como Blackjack e Baccarat.

Porém, o maior destaque do cassino da Betfinal fica mesmo por conta de sua área de jogos ao vivo, que trazem dealers em vídeo que interagem com os jogadores e aumentam a imersão de cada um das rodadas.

Para essas mesas ao vivo o site traz roletas e mesas de jogos de cartas, incluindo também o poker como uma das modalidades de jogos disponíveis. – ao vivo; – cassino; – cassino ao vivo; – virtual; – novos jogos; – populares; – slots; – jackpots; – bingo e loteria; – jogos de mesa; – raspadinhas; – esportes virtuais; – e vídeo poker. Por fim, é possível utilizar a seção A-Z para ver os games em ordem alfabética. Assim fica fácil de navegar pelos 2.453 jogos oferecidos.”

Stake

A Stake também tem seu foco em cassino e apostas esportivas, mas sua origem é um pouco diferente. Quando ela surgiu, operava exclusivamente com criptomoedas – e com muita eficiência, diga-se de passagem.

Tanto que, em certo momento, chegou a ser responsável por 5% de todas as transações com Bitcoins do mundo. Hoje, o site também aceita as moedas “tradicionais”, mas foi só isso que mudou: a eficiência e qualidade continuam as mesmas.

Em sua área de cassino, é possível encontrar centenas de jogos. Entre eles, é claro, há opções de vídeo-roletas e roletas ao vivo. Por fim, quanto à segurança, não há nada com que se preocupar. A Stake atua com a licença 8048/JAZ emitida pela autoridade de jogos de Curaçao.

Bet O Bet

A Bet O Bet também é uma marca jovem que atua com apostas esportivas e cassino. Apesar de ter surgido em 2020, já é um player de destaque no mercado do entretenimento online. Sua área de cassino é ótima. Só de roletas – em vídeo ou ao vivo -, são aproximadamente 50 opções. Não é ótimo? E, em relação à confiabilidade, pode ficar tranquilo. A Bet O Bet possui a licença 306/JAZ da autoridade de jogos de Curaçao.

Qual cassino escolher para jogar roleta online?

O cassino ideal para você é aquele que melhor satisfaz suas necessidades e preferências. Mas se elas ainda não estão claras para você, nossa sugestão é a Betfinal. O motivo? É que, entre as casas analisadas, ela é a que oferece mais opções de roleta online.

Assim, a chance de encontrar uma que agrade você acaba sendo maior. E, para ficar ainda melhor, os novos clientes têm direito a até R$ 5.400 como bônus de boas-vindas. Não é incrível? Então não perca tempo. Cadastre-se agora mesmo, resgate seu bônus e comece a jogar ainda hoje. Boa sorte!