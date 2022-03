Jogo da discórdia: Jessi e Eliezer protagonizam DR

Jessilane e Eliezer tiveram uma longa conversa após o Jogo da Discórdia nesta segunda-feira (28). A professora”, que declarou considerar o designer “figurante” no jogo”, o chamou para conversar. A baiana acredita que o fluminense é influenciável.

“Naquela semana que você queria me dar uma oportunidade de fazer diferente, eu tentei e muito, você votou em mim na sala. E você disse ‘ah, mas era pra ser o Arthur’, mas o jogo não é sobre eu e o Arthur. A votação, você podia jogar em qualquer pessoa mas você preferiu votar em mim”, falou Jess.

Eliezer rebateu a sister e argumentou sobre o voto dele. “Se eu fosse influenciável, eu teria votado no Arthur porque a pessoa que eu tinha mais proximidade, que era o Rodrigo, ele queria o Arthur”, contou.

Também no jogo da discórdia, a sister alfinetou os meninos do quarto grunge, que a chamaram para combinar votos em paredões passados. “Vou me colocar como protagonista da minha história. Quando me colocam como figurante, é porque eu não quero seguir de combinações que 5, 6 pessoas decidiram. Meus olhos estão muito abertos”, ponderou.

