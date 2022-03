Jojo rebate críticas a rebolado em clipe após entrar na igreja:’Processo de libertação’

Jojo Todynho, de 25 anos, completa um mês de casada nesta terça-feira (1º) com o oficial do Exército Lucas Souza, de 21. Além do casamento, a cantora contou outra novidade este mês aos seguidores. Ela está frequentando a igreja, um dos motivos que a levaram a casar cedo, para evitar sexo fora do casamento.

No entanto, após lançar o clipe “Tropa das soltinhas” junto com Bianca e Gabily, Jojo foi alvo de críticas por aparecer rebolando de maiô. Ela justifica:

“Estou em processo de libertação. Sei que tudo é lícito, mas nem tudo me convém. Não posso da noite para o dia entrar para a igreja e abandonar tudo. Não é assim que funciona, tenho que ter responsabilidade e sabedoria. Quando eu de fato firmar esse compromisso, acredito que vou buscar outros meios de fazer o meu trabalho de forma mais tranquila, mas sem perder minha identidade. Deus vai fazer da forma que ele quiser”, declara.

Recentemente, a cantora contou que o marido desativou o Instagram por não saber lidar com as críticas à relação. Sem ligar para os comentários maldosos, Jojo diz que o foco é no trabalho.

“Quero ser bilionária, se assim Deus permitir! Estou correndo atrás — afirma a artista, que completa: — Minhas amigas reclamam que me convidam para as coisas e não vou. Dói ver todo mundo reunido e eu não estar, mas estou pensando no futuro. Quero ser mãe e, para isso, tenho que ter uma estrutura. Pagar colégio, plano de saúde… Não é fácil nem barato. Hoje priorizo uma vida promissora e consolidada, e não ficar indo a churrasco”, disse ela.

Ainda este ano, Jojo vai lançar seu primeiro álbum, de samba. O projeto de 13 músicas ainda não tem previsão de estreia.