Jojo Todynho abre o jogo sobre gravidez: ‘Pode vir a qualquer momento’

Jojo Todynho está em alta na vida profissional e sentimental. Após o casamento com Lucas Souza, a funkeira iniciou as gravações do seu programa “Jojo Nove e Meia” do canal fechado Multishow.

“A minha primeira vez na Globo foi na Fátima Bernardes. Eu não acreditava. Era algo que era muito fora da minha realidade. Hoje fazer parte da casa é um orgulho. Claro que é fruto da excelência que sempre tive no trabalho. Sou a primeira mulher negra a ter um talk show no Brasil”, disse em entrevista para a “Quem”.

Sobre o casamento, a artista revelou que não possui reclamações, mas mandou um recado para quem destina tempo para enviar mensagens de ódio tanto para a artista quanto para seu marido.

“As pessoas querem saber muito, mas o meu casamento é o que eu digo, tem que viver para mim e não para as pessoas. Tem muitas fake news, muito blá, blá, blá… Quem sabe da minha vida, sou eu e Deus. As línguas se batem, mas no final do mês, quando a conta chega para paga, ninguém paga o seu leite. Você que paga. Graças a Deus, estamos muito bem. Se as pessoas estão frustradas com o meu casamento, só tenho a dizer uma coisa: reclama com Deus porque o problema é seu”, disparou a cantora.

Sobre os planos para ser mãe, Jojo revelou o desejo de deixar tudo acontecer naturalmente. “Pode vir a qualquer momento. Não tenho isso de ficar planejando. Se tiver que acontecer, acontece”, finalizou.

