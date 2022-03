Jojo Todynho é processada por MC Gui após treta nas redes sociais; entenda

MC Gui decidiu abrir um processo contra Jojo Todynho após uma troca de farpas nas redes sociais em dezembro de 2021. Durante entrevista para o programa “Hora do Chupim”, o funkeiro revelou que tomou a decisão após a cantora relembrar o caso da Disney, quando ele foi cancelado pela web após debochar de uma garota.

“Ela me persegue há dois anos e meio. Eu acho que é falta do que fazer. Quando ela casou ela parou de falar de mim. Brincadeiras a parte, acredito que seja isso. Para você começar a cuidar da vida de alguém é que você não tem nada para fazer na sua”, iniciou o ex-peão.

“Deixa ela lá tranquila, que tem uns papeis lá para ela ler. Quando eu falei isso, que se ela não parasse, que eu ia começar a falar também que eu tinha algumas coisas, ela falou para conversar com ela e o assessor juridicamente. Mas eu já estava preparando também um processo contra ela desde o episódio da Disney, porque ela me difamou, me ofendeu diversas vezes, me ameaçou que se me encontrasse me dava um murro na minha cara”, completou.

“Ela é brava pela internet, né? Muito fácil falar do comportamento dos outros pela internet”, finalizou o cantor.

