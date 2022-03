Jojo Todynho rememora participação em ‘A Fazenda’: ‘Me apaixonei pelo Carrieri’

Foto: Reprodução/RecordTV

Jojo Todynho participou do “Encontro” na manhã desta segunda-feira (21) para anunciar sua entrada na próxima temporada do “Dança dos Famosos”. Durante entrevista com Fátima Bernardes, a funkeira ainda relembrou sua participação em “A Fazenda 12”.

“Quando eu tava confinada em uns lugares, tinha medo de estar sendo cancelada aqui fora”, iniciou sem citar diretamente o reality show rural.

“Desde quando eu ganhei, nunca tive a visão que iria vencer. Sempre olhei e pensei que daria meu máximo, iria me entregar. Quando me falaram que eu tinha que gravar vídeo pedindo voto, eu dizia: ‘Não vou pedir nada, se as pessoas ficarem comigo e gostarem de mim, tá tranquilo, mas se as pessoas quisessem que voltasse para Bambu, eu ia voltar pra Bambu'”, afirmou.

Durante o programa, a apresentadora falou sobre o romance entre Laís e Gustavo do “BBB 22”, nesse momento Jojo relembrou sua relação com Mateus Carrieri no reality em que foi campeã.

“Assim não se apaixona não. Eu me apaixonei pelo Carrieri e ele me traiu no final do programa. Meu amigo, meu parceiro, mas na hora que tá todo mundo disputando um prêmio que é pra uma pessoa e você vê que o seu tá na reta, duvido, meu prêmio vem primeiro”, finalizou.

