Jordi Alba é o lateral mais eficaz do Barcelona

Jordi Alba está crescendo diante das críticas. Apesar do fato de que o lateral estava longe do seu melhor no início da temporada, algo que até o fez alvo de uma campanha contra ele nas mídias sociais que pediam sua saída, Alba conseguiu dar a volta à situação.

Apesar de ter 32 anos de idade – ele completa 33 anos no dia 21 de fevereiro -, o lateral está atuando em alto nível. Indiscutível na lateral esquerda para Xavi, Alba trocou críticas por elogios em partidas recentes.

Contra o Elche, o jogador deu o passe para Ferran Torres empatar e marcar seu primeiro gol da La Liga com a camisa do Barça. Foi sua sétima assistência nesta temporada e agora ele está apenas um atrás de sua melhor pontuação de oito assistências nas temporadas 2017-18 e 2018-19.

Esta é a décima temporada de Jordi Alba no Barça e desde então, nenhum outro defensor deu mais assistência do que ele. De acordo com o site do clube, Alba deu 55 assistências na La Liga, superando Robertson (48), Alexander-Arnold (44), Dani Alves (38) e Marcelo (37). Contando todas as competições, o jogador tem 82 assistências em dez temporadas.

Dessas 82 assistências, 23 foram para Leo Messi e 20 para Luis Suárez. Ele é seguido por Griezmann (6), Ansu Fati (5), Neymar Jr e Coutinho (3), Memphis, Frenkie de Jong, Pedro, Alexis Sánchez e Xavi (2), e com uma assistência são Aubameyang, Braithwaite, Dembélé, Mingueza, Paco Alcácer, Pedri, Piqué, Sergi Roberto, Arda Turan, Aleix Vidal, Villa e, finalmente, Ferran Torres, que se junta à lista.

