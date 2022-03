Jovem de 18 anos com dívidas tem casa invadida e é assassinado

Um jovem de apenas 18 anos foi alvo de um homicídio praticado com uma arma de fogo durante esse sábado (26), após ter a residência invadida nas imediações de um posto de saúde situado no município de Junqueiro, em Alagoas. De acordo com as informações a vítima foi encontrada no Sítio Coroa de Areia, na…

Um jovem de apenas 18 anos foi alvo de um homicídio praticado com uma arma de fogo durante esse sábado (26), após ter a residência invadida nas imediações de um posto de saúde situado no município de Junqueiro, em Alagoas.

De acordo com as informações a vítima foi encontrada no Sítio Coroa de Areia, na zona rural do município. Segundo a polícia, ele foi alvejado por vários disparos de arma de fogo. Relatos de familiares apontam que o jovem vinha sofrendo ameaças, possivelmente por dívida causada por drogas.

Equipe do Instituto Médico Legal (IML) e do Instituto de Criminalística (IC) foram acionadas para realizar os procedimentos necessários no local do crime.